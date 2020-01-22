Президент України Володимир Зеленський під час виступу на форумі в Давосі назвав сильні сторони, які Україна може запропонувати іноземним інвесторам.

– Кожному інвестору, кожній компанії, яка приведе в Україну $100 млн ми забезпечимо окремий контракт з державою.

Так, у кожного буде власаний менеджер, який вирішуватиме усі питання.

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Друга пропозиція від України – надавати інвесторам податкові канікули.

– Всім інвеcторам, які готові включитися у велику приватизацію на суму $10 млн і більше, ми даємо податкові канікули – ви не будете сплачувати 5 років податок на прибуток, – розповів Володимир Зеленський.