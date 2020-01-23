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Факти / Україна / Політика

Арахамія: Імовірність дострокового розпуску Ради – 40%

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія дає 40% ймовірності того, що нинішню Верховну Раду достроково розпустять.

– Імовірність зменшилася до 40% за рахунок того, що ми вчимося, – сказав він в інтерв’ю.

Кілька місяців назад Арахамія прогнозував дострокову відставку парламенту з імовірністю 75%.

Він також повідомив, що продовжить очолювати фракцію до тих пір, поки президент України Володимир Зеленський не змінить рішення щодо його призначення.

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– Якщо він мені скаже піти, то я піду, навіть не обговорюватиму, – сказав нардеп.

До слова, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не бачить передумов для розпуску парламенту ні з точки зору законодавства, ні з точки зору ефективності його роботи.

Джерело: Українська правда

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