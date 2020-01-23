Екс-полонений “ЛНР” заплатив $32 тис. за включення у список на обмін

Луганський бізнесмен, який на окупованих територіях збирав інформацію для СБУ, а потім провів майже чотири роки у полоні, повернувся в Україну під час останнього передноворічного обміну і розповів журналістам, що полонені платили бойовикам гроші, аби повернутися в Україїну.

Звільнений з полону так званих ЛНР Денис Секацький за свою свободу заплатив $32 тис, а його товариш майже $80 тис.

– Більш ніж половина з нас заплатили терористам за те, щоб виїхати. Вони вимагали з мене викуп – за те, щоб мене не вбили, щоб підтвердили, що внесли мене в списки на обмін з боку “ЛНР”. Приїжджали люди, і віддавали гроші через мого адвоката, – розповів полонений.

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За його словами, платили не всі, бо бойовики не чіпали полонених, які були в медійному полі України. Вони вимагали гроші тільки у тих, про кого не говорили українську ЗМІ, зокрема про військових.

– Їм пощастило – принаймні, тим хлопцям, які з нами з Луганська приїхали. Тому що про них відразу дізналися журналісти, про них згадували в новинах – і вони були недоторканні. Так, їх також тримали в нелюдських умовах. Але про них все знали відразу, і замилити їх неможливо було, неможливо було сказати, що їх немає. Це нас можна було приховувати, не показувати, сказати, що нас ніколи не було. Я особисто був “зниклим безвісти” 5 місяців, – додав Секацький.

Нагадаємо, унаслідок обміну, який відбувся 29 грудня між Україною та невизнаними республіками “ЛДНР” у Київ повернулася 81 особа.