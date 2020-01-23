Гончарук запропонував спосіб, у який держбюджет економитиме по 2 млн грн щодня

Завдяки рекордно низьким ставкам на євробонди уряд зможе більш ефективно розпоряджатися держбюджетом та економити по 2 млн грн щодня. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

– У спадок нашому уряду дісталася купа боргів за шаленими відсотками. Для розуміння, обслуговування держборгу – це найбільша стаття видатків із держбюджету. У середньому до 2022 року вона становитиме 484 млрд грн на рік. Саме тому ми розмістили євробонди за найдешевшими в історії України відсотковими ставками. Простими словами, ми заміщуємо борги – віддаємо дорогі, а беремо значно дешевші. Що є вигідним для нашої держави, – написав прем’єр.

Він також зазначив, що минулого року відсоткові ставки на зовнішні запозичення України становили приблизно 6,75% на рік. Зараз же, за словами керівника уряду, держава запозичує €1,25 млрд під 4,375% річних.

Читайте: Український сніданок у Давосі: Гончарук озвучив плани уряду на 5 років

– Фактично завдяки цьому ефективному рішенню ми економимо для державного бюджету 2 млн грн в день. А ці гроші буде спрямовано на програми соціально-економічного розвитку. Це яскраво демонструє довіру інвесторів до державної політики, яку впроваджує уряд під егідою президента Володимира Зеленського, – зазначив голова Кабміну.

Він також підкреслив, що довіра до України є основою подальшого розвитку інвестиційного потенціалу держави, який веде до створення нових робочих місць.

– Довіра до держави – основа інвестиційного потенціалу країни. А інвестиції – це робочі місця для українців. Чим більша довіра, тим нижча відсоткова ставка. Україна на правильному шляху! – підсумував прем’єр Гончарук.

До слова, Олексій Гончарук під час Українського сніданку в Давосі розповів, що зараз в країні немає сумніву у тому, що на найвищому рівні корупції не існує, але цього недостатньо.