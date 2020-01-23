Володимир Зеленський виступив на Українському сніданку у Давосі. Президент України записав відеозвернення, оскільки в цей час перебуває з візитом в Ізраїлі.

Він закликав міжнародних партнерів інвестувати в Україну, пообіцявши прискорене повернення інвестицій в модернізацію:

– Ми впроваджуємо швидке повернення інвестицій в модернізацію від 2 до 5 років замість 10 і 12.

Окрім того, президент пообіцяв створення в Україні міжнародного арбітражу для інвесторів задля гарантованого захисту права власності.

Читайте: Про “єдинорогів”, вступ до ЄС та інвестиції: головне з промови Зеленського у Давосі

Він також наголосив, що інвесторам, які приватизують підприємства вартістю від $10 млн, нададуть податкові канікули на п’ять років.

– Ми будуємо рівні та єдині правила гри для всіх, діджиталізуємо процеси та зменшуємо роль держави там, де це непотрібно. Не інвестувати в Україну, це стати Джоржом Беллом, який у 1999 році відмовився купити Google за 1 млн доларів, – додав Зеленський.

Нагадаємо, з 21 до 24 січня проходить Всесвітній економічний форум у Давосі, який щорічно збирає політичних та економічних лідерів з усього світу.