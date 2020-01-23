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Факти / Україна / Суспільство

Комунальні рахунки киян потрапили в мережу: що сталося

Через вразливість в сервісі онлайн-оплати комунальних послуг ГІОЦ (Головний інформаційно-обчислювальний центр) дані жителів Києва опинилися у відкритому доступі.

На це звернули увагу користувачі Facebook, опублікувавши відповідні скріншоти.

Перейшовши за певним посиланням, можна було дізнатися ПІБ власника квартири, її площу, скільки людей там прописані, розміри всіх комунальних платежів, а також наявність заборгованості та субсидії.

Комунальні рахунки киян потрапили в мережу

Фото: Sean Brian Townsend/Facebook

Вразливість вже виправлена. У Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА запевнили, що рахунки більше не знаходяться у вільному доступі.

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Чиновники сказали, що для додаткового захисту введено обмеження на кількість запитів з однієї IP-адреси та перевірку за допомогою авторизаційного ключа.

Також в КМДА зазначили, що не зафіксовано випадків витоку персональних даних через рахунки-повідомлення.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що суми в платіжках за опалення та гарячу воду буде знижено до 30%.

Джерело: ain.ua

Фото: Dreamstime

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