На Донбасі загинув український військовий

Проросійські бойовики шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів один військовий ООС загинув, ще один отримав поранення вночі 23 січня.
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Бойовики обстріляли позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Також була присутня снайперська активність.
Нагадаємо, українська сторона у Тристоронній контактній групі у Мінську 16 січня заявила про необхідність повторної верифікації відведення важких озброєнь та місць їхнього зберігання саме через те, що безпекова ситуація на Донбасі лишається напруженою – тривають обстріли, є загиблі та поранені.