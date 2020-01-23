В Україні 23 січня майже скрізь мокрий сніг. Лише у західних областях вдень без істотних опадів.
За прогнозами синоптиків, на дорогах країни місцями можлива ожеледиця.
Вітер переважатиме північно-західний – до 7-12 м/с, пориви до 15-20 м/с.
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Температура повітря протягом доби – від 2° морозу до 3° тепла.
У Карпатах – до 4-9° морозу.
Водночас в Одеській області синоптики прогнозують вдень 1-6° тепла.
У Києві сьогодні мокрий сніг, від 1° морозу до 1° тепла.
Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що зима в Україні буде малосніжною та з короткочасними похолоданнями.
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