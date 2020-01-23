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Факти / Україна

Погода в Україні на 23 січня (КАРТА)

В Україні 23 січня майже скрізь мокрий сніг. Лише у західних областях вдень без істотних опадів.

За прогнозами синоптиків, на дорогах країни місцями можлива ожеледиця.

Вітер переважатиме північно-західний – до 7-12 м/с, пориви до 15-20 м/с.

Читайте: Мокрий сніг і мороз до -8: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

Температура повітря протягом доби – від 2° морозу до 3° тепла.

У Карпатах – до 4-9° морозу.

Водночас в Одеській області синоптики прогнозують вдень 1-6° тепла.

У Києві сьогодні мокрий сніг, від 1° морозу до 1° тепла.

Погода 23 січня

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що зима в Україні буде малосніжною та з короткочасними похолоданнями.

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