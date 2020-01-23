Головними причинами скорочення населення України є міграція та негативне співвідношення між народжуваністю і смертністю.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

За його словами, на скорочення кількості населення впливають три великих блоки:

– Є три великі блоки: перший – окуповані території, другий – негативний тренд за міграцією. У нас емігрують більше, ніж приїжджають назад. Третє – це демографічний тренд, оскільки смертей більше, ніж народжуваності. Ці три великі блоки призводять до скорочення населення, – сказав Дубілет.

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Нагадаємо, раніше Кабмін представив результати пробного перепису населення. Згідно з ним, кількість населення в Україні складає 37 млн 289 тис. осіб.

А Київ став найбільш населеним містом України. У столиці проживають 3,7 млн осіб.