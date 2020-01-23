Пробний перепис: у Києві проживає 10% населення України

Київ став найбільш населеним містом України з чисельністю населення 3,7 млн осіб. У Київській області при цьому проживає близько 2,3 млн осіб.

Пробний перепис населення показав розбіжності між зареєстрованим населенням і наявним.

Так, у Кабміні представили дані пробного перепису населення, який проводили в грудні 2019 року в частині Оболонського району міста Києва і в Пісківській ОТГ Бородянського району Київської області.

Чисельність населення частини Оболонського району склала 20 202 особи. Як постійне населення визначили себе 19 347 осіб.

Чисельність населення на території Бородянського району, де проходив перепис, склала 8 274 особи. Наявне населення склало 7 322 особи, а постійне населення – 7 400 осіб.

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– Це свідчить про те, що існують розбіжності між зареєстрованим населенням і наявним, – заявив голова Держстату Ігор Вернер.

Нагадаємо, пробний перепис населення України показав чисельність людей, які проживають на всій території країни, крім тимчасово окупованих територій.