Смертельний вірус із Китаю: в Україні оцінили ризики

Ризик занесення нового смертельного коронавірусу з Китаю в Україну оцінюється як середній.

Про це на брифінгу заявив генеральний директор ЦГЗ МОЗ України Ігор Кузін.

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Ризик занесення або імпорту випадків у країни європейського співтовариства або конкретно в Україну також поки оцінюється як середній, – сказав Кузін.

Для такого рівня небезпеки немає необхідності вводити обмеження на переміщення вантажів, товарів або туристів.

Кузін зазначив, що в Україні впроваджені певні дії щодо забезпечення відповіді на потенційно завезені випадки.

Раніше Факти ICTV писали, що китайські вчені провели дослідження і з’ясували, що імовірним джерелом нового коронавірусу могли стати змії.