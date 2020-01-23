Суд відпустив Інну Грищенко під домашній арешт

23 січня Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід підозрюваної в причетності до замаху на вбивство Інні Грищенко (Пумі).

Інна Грищенко та її чоловік Владислав були затримані в листопаді за підозрою в причетності до замаху на вбивство Михайла Чекурака в Косові Івано-Франківської області.

Читайте: Вбивство Шеремета: слідчі допитали співака Олександра Положинського

Раніше у поліції назвали імена пятьох підозрюваних у справі Шеремета, серед яких, зокрема, й Інна Грищенко.

Сім’я добровольців підозрюється у виготовленні саморобного вибухового пристрою.

– Резолютивна частина рішення суду: Апеляційну скаргу захисників Помазановськоі та Широковського задовільнити, Грищенко Інну Петрівну звільнити в залі суду, запобіжний захід змінити на домашній арешт, – написала Олена Помазановська в Facebook.

Раніше Факти ICTV писали, що під час засідання суду у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета свідки повідомили, що у однієї з підозрюваних Яни Дугарь є алібі.

Джерело: Рomazanovska