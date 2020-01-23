ТПП України дасть новий поштовх розвитку українсько-італійських економічних відносин

27-28 лютого на інноваційному майданчику MiCo Міланського конвенційного центру відбудеться виставка Connext 2020. ТПП України розпочала формування делегації українського бізнесу до Італії.

– Україна та Італія – стратегічні партнери. Нам дуже приємно бачити інтерес до України, готовність розвивати взаємовигідне співробітництво. Впевнений, що запуск платформи Connext дасть новий поштовх розвитку наших економічних відносин, – сказав президент ТПП України Геннадій Чижиков.

Connext 2020 – захід, орієнтований на взаємодію між країнами Східної і Центральної Європи, де Україна є одним із пріоритетів. Це незвичайна виставка, а також унікальна можливість для підприємств, які займаються виробництвом, розвивати його та увійти в ланцюжки виробництва ЄС через Італію. Це нові можливості, які не можна згаяти.

За даними митної статистики України, Італія залишається шостим торговельним партнером України серед країн світу за обсягом торгівлі товарами. За обсягом товарообігу України з країнами Європи, Італія посідає третє місце, поступаючись Німеччині та Польщі.

Обсяг українського експорту в Італію перевищує сукупний експорт до США, Великої Британії, Франції, Японії, ПАР та Канади разом узятих. Товарообіг між Україною та Італією складає близько $5 млрд.

Без сумніву, Україні потрібні інвестиції, досвід, італійське бачення європейського та світового ринку. Нині йдеться про помітний ривок у діловому обміні. ТПП України системно працює над поглибленням і розширенням співпраці України та Італії з метою спрямувати зусилля на технологічні можливості та досвід українських підприємств.

Тому дуже важливим для ТПП України є державна нагорода від президента Італії, вручена президенту ТПП України Геннадію Чижикову надзвичайним і повноважним послом Давіде Ля Чечілія.

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– Президенту ТПП України Геннадію Чижикову президентом Італії було вручено Ordine della Stella d’Italia. Відтепер він носитиме почесне звання кавалера ордену зірки Італії. Це державна нагорода, яка присуджується за особливі заслуги в розвитку дружніх відносин і співробітництва між Італією та іншими країнами і за розвиток зв’язків з Італією, – сказав посол Італії в Україні.

Президент ТПП України Геннадій Чижиков підкреслив, що розглядає цю нагороду, як роботу всього колективу – і центральної, і регіональних палат.

– Ця державна нагорода – доказ та запорука розвитку дружніх відносин і співробітництва між Італією та Україною, – додав він.

Торгово-промислова палата України є платформою для формування бізнес-зв’язків і комунікацій між національним та зарубіжним бізнесом і владою.

Місія Торгово-промислової палати України – створення та підтримка сприятливого середовища для ведення бізнесу в Україні і посилення міжнародної ділової співпраці Україна-Світ. Мета – розвинутий і сильний вітчизняний бізнес.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що у розмовах з інвесторами йдеться про серйозні вкладення в Україну, які перевищують $100, $200, $300 млн. Він додав, що вже провів кілька детальних зустрічей з представниками великих компаній.