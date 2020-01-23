Третина ветеранів АТО мають дохід до 10 тис. грн – опитування

Результати опитування, проведеного представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) у співпраці з Міністерством у справах ветеранів свідчать, що майже третина ветеранів отримує дохід менше 10 тис. грн.
- 5% опитаних отримують середньомісячний дохід до 4 тис. 500 грн.
- 27% – від 4 тис. 501 грн до 10 тис. грн.
- 18% – від 10 тис. до 15 тис. грн.
- 17% – більше 15 тис. грн.
- 33% – не змогли відповісти.
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Також у ветеранів запитали про самооцінку фінансового становища їхніх домогосподарств.
- 3% ветеранів економлять на харчуванні.
- 6% – можуть дозволити собі купувати їжу, одяг, взуття та дорогі покупки (машину, квартиру).
- 18% опитаних кажуть, що їм вистачає коштів на харчування.
- 36% – можуть дозволити їжу, одяг і взуття.
- 31% – можуть дозволити їжу, одяг і взуття та інші покупки (побутову техніку).
- 1% респондентів можуть собі дозволити будь-які покупки у будь-який час.
- 5% опитаних не змогли відповісти.
Нагадаємо, в Україні з 1 квітня введуть безкоштовні медогляди для ветеранів.