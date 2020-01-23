Третина ветеранів АТО мають дохід до 10 тис. грн – опитування

Результати опитування, проведеного представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) у співпраці з Міністерством у справах ветеранів свідчать, що майже третина ветеранів отримує дохід менше 10 тис. грн.

5% опитаних отримують середньомісячний дохід до 4 тис. 500 грн.

27% – від 4 тис. 501 грн до 10 тис. грн.

18% – від 10 тис. до 15 тис. грн.

17% – більше 15 тис. грн.

33% – не змогли відповісти.

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Також у ветеранів запитали про самооцінку фінансового становища їхніх домогосподарств.

3% ветеранів економлять на харчуванні.

6% – можуть дозволити собі купувати їжу, одяг, взуття та дорогі покупки (машину, квартиру).

18% опитаних кажуть, що їм вистачає коштів на харчування.

36% – можуть дозволити їжу, одяг і взуття.

31% – можуть дозволити їжу, одяг і взуття та інші покупки (побутову техніку).

1% респондентів можуть собі дозволити будь-які покупки у будь-який час.

5% опитаних не змогли відповісти.

Нагадаємо, в Україні з 1 квітня введуть безкоштовні медогляди для ветеранів.