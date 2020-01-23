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Факти / Надзвичайні події

У Херсоні згорів офіс партії Шарія

Вночі 23 січня у Херсоні горів офіс, де розміщено штаб партії Шарія. Постраждалих немає.

Під час огляду офісу правоохоронці встановили, що його підпал був навмисним. Невідомий розбив вікно та жбурнув туди скляну пляшку із легкозаймистою речовиною.

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У Херсоні згорів офіс партії Шарія / 3 фотографии

Було відкрито кримінальне провадження за статтею Умисне знищення або пошкодження майна.

Раніше Факти ICTV розповідали про акції протесту на Майдані проти Шарія.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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