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Факти / Україна

В Україну не пустили трьох російських політиків

Прикордонники не пропустили в Україну трьох російських політиків. Один із них прибув у аеропорт Бориспіль рейсом з Лондона.

Він є представником провладної політичної партії РФ Единая Россия і колишнім мером одного з обласних центрів. Росіянин не зміг підтвердити мету свого перебування. Тому сьогодні вранці він вилетів з Борисполя у Німеччину.

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Ще двоє російських політиків не змогли пройти прикордонний контроль у пункті пропуску Київ (Жуляни). Ввечері 22 січня вони прилетіли рейсом із Мінська.

Один із них також є партійцем Единой России, інший – Компартії РФ. Обидва повідомили, що начебто прибули в Київ з метою участі в конференції. Їх повернули зворотним рейсом.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україну не пустили групу російських акторів на гастролі.

Фото: Держприкордонслужба

Джерело: Держприкордонслужба

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