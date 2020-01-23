ВООЗ не вводитиме обмежень між кордонами через коронавірус

23 січня голова представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт провів брифінг, де висловився з приводу спалаху коронавірусу (nCoV).

Він зазначив, що кількість випадків зараження вірусом, скоріше за все, зростатиме.

Усі країни повинні звітувати ВООЗ у разі виявлення коронавірусу.

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– Головні рекомендації для громадян: добре мийте руки, консультуйтеся з лікарями, якщо ви погано себе почуваєте. У випадку, якщо у вас були контакти з хворими людьми, рекомендується зв’язатися з лікарем, не вживати неочищені продукти, – зазначив голова представництва ВООЗ в Україні.

За весь час було зареєстровано 448 підтверджених випадків коронавірусної інфекції, серед них – 9 летальних випадків.

Нещодавно Факти ICTV повідомляли, що ВООЗ відклала оголошення надзвичайного стану через коронавірус у Китаї.

Джерело: МОЗ України