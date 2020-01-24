11 обстрілів і одне поранення: як пройшла доба на Донбасі

23 січня противник 11 разів обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Вісім обстрілів бойовики здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід.
Три обстріли зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ.
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– Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення, – повідомили у штабі
Стріляли неподалік Талаківки, два рази поруч з Опитним, поблизу Красногорівки, в районі населеного пункту Широкине, Новоселівки Другої, поруч з Авдіївкою та поблизу Водяного.
До слова, Україна у ТКГ наполягає на тому, аби ОБСЄ повторно верифікувала відведення важких озброєнь, адже безпекова ситуація на Донбасі залишається напруженою.