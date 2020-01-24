Бабуся бальзаківського віку! На Львівщині депутата оштрафували за ейджизм

Депутат Рудківської міськради Львівщини Михайло Міхняк написав кілька постів у соцмережі, в яких закликав звільнити жінку через її поважний вік.

– Хто за те, щоб виключити Шурку – Городник Ганну з виконавчого комітету! З її похилим віком та непрацездатністю? На її місце піде хтось інший, молодий, а не бабуся бальзаківського віку! Хто за пишіть на моє ім’я звернення з колективними підписами, – написав Міхняк у вересні 2019 року.

Після як жінка прочитала їй стало зле, через що довелося пройти курс лікування.

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Самбірський міськрайонний суд зобов’язав виплатити місцевій мешканці 7,5 тис. грн моральної шкоди.

З депутатом також провели профілактичні бесіди правоохоронці.

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