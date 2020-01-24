Deutsche Bahn обговорює можливість управління Укрзалізницею

Найбільший німецький залізничний оператор Deutsche Bahn повідомив, що 22 січня 2020 року у Давосі підписали угоду з урядом України щодо консультацій Укрзалізниці.

Проте питання можливого операційного управління Укрзалізницею у межах зазначеної співпраці ще обговорюватиметься.

– Подальші деталі, що стосуються співпраці, зокрема залучення до питань операційного менеджменту, наразі обговорюються, – заявили у Deutsche Bahn.

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Остаточні домовленості стануть відомі на початку лютого, після підписання фінальної угоди між німецьким залізничним оператором і Кабінетом міністрів.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук вже заявив про те, що її підписання має відбутися 5 лютого.

Нагадаємо, Олексій Гончарук розповів, що меморандум між українським урядом та оператором Німеччини Deutsche Bahn не передбачає продаж або концесію державної компанії Укрзалізниця.

Джерело: Deutsche Bahn