Доступні кредити 5-7-9%: Кабмін схвалив постанову

З 1 лютого стартує програма Доступні кредити 5-7-9%, яка має підтримувати малий бізнес в Україні.

Відповідну постанову схвалив Кабінет міністрів під час чергового засідання.

– Програма державної підтримки мікро- та малого бізнесу дозволить учасникам отримати до 1,5 млн грн доступного кредиту під 5, 7 або 9% для створення або розширення власного бізнесу, – повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

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В межах діяльності Фонду розвитку підприємництва було визначено механізм використання коштів з бюджету.

Прем’єр-міністр додав, що у програмі Доступні кредити 5-7-9% передбачено інструменти, які мають забезпечити доступність кредитів для українського бізнесу.

Нагадаємо, 21 січня президент Володимир Зеленський підписав проект закону №436-ІХ щодо забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва, в якому передбачені кошти для запуску програми кредитування під 5-7-9%.

Джерело: Прем’єр Гончарук