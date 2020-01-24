Голокост в Україні: Зеленський в Ізраїлі згадав історію своєї родини

Володимир Зеленський у Єрусалимі під час спільного виступу з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу заявив, що український народ як ніхто розуміє трагедію євреїв під час Другої світової війни.

Глава держави також розповів історії людей, які рятували євреїв від нацистів, та історію власної родини.

Він згадав про завідувачку дитсадка Саїде Аріфову, яка під час окупації Криму нацистами приховала національність своїх вихованців, давала їм татарські імена, діставала фальшиві документи та медичні довідки.

– Вона, мусульманка за віросповіданням, врятувала 88 євреїв, – зазначив Зеленський.

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Інша історія – про українського священика Греко-католицької церкви Омеляна Ковча, який перебував у концтаборі, де утримувалися близько 700 в’язнів.

– Він рятував євреїв, видавши їм понад 600 церковних метрик про хрещення. Його за це відправили до концтабору Майданек, – розповів президент.

Згадав Зеленський й історію власної сім’ї – трьох братів його дідуся під час Голокосту розстріляли німецькі окупанти, його ж дідусь повернувся живим з фронту.

– Пройшов Другу світову війну, зробивши внесок у перемогу над нацизмом. Через два роки після війни у нього народився син. А через 31 рік у нього народився онук. Через 40 років онук став президентом. І сьогодні він стоїть перед вами, – сказав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський та українська делегація віддали місця на Всесвітньому форумі пам’яті Голокостулюдям, які пережили цю трагедію.