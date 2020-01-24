Гончаренко пропонує заборонити смартфони у школах

Нардеп від Європейської Солідарності Олексій Гончаренко 22 січня подав законопроект 2792 про заборону використання смартфонів на шкільних уроках.

Гончаренко зазначив, що сучасні гаджети можуть надати доступ як до корисної, так і шкідливої інформації, зокрема у розрізі соціальних мереж та деяких додатків.

Він переконаний, що вседозволеність у використанні гаджетів відволікає школярів від навчального процесу.

Читайте: Булінг у київській школі: вчителька цькувала малолітню ученицю

– Глобально постійне “зависання” у телефоні – це велике навантаження на очі та малорухливий спосіб життя. Але частіше це призводить до замкнутості дітей, до скорочення спілкування з однолітками та батьками у реальному житті, а також до поширення жорстокого цькування в онлайні. Заборона на різноманітні гаджети у школах вже діє у Франції, Греції, деяких штатах Америки. Тож я підготував та подав законопроект, щоб і в українських школах обмежили використання смартфонів на уроках, – підсумував депутат.

Раніше Факти ICTV розповідали, що незабаром учні зможуть відвідувати шкільні додаткові заняття безкоштовно.