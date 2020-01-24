Національний банк України встановив офіційний курс на 24 січня на рівні 24,52 гривень за долар, що на 19 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Водночас курс долара на 23 січня становить 24,3310 гривень за 1 долар.
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Євро зупинилось на позначці 27,19 грн.
Раніше Факти ICTV писали, що Світовий банк прогнозує зростання економіки України в 2020 році на 3,7% з прискоренням у 2021 році до 4,2%.
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