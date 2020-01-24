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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

НБУ значно підвищив курс долара на 24 січня

Національний банк України встановив офіційний курс на 24 січня на рівні 24,52 гривень за долар, що на 19 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Водночас курс долара на 23 січня становить 24,3310 гривень за 1 долар.

Читайте: Курс долара, ціни та світова криза: прогноз експертів на 2020 рік

Євро зупинилось на позначці 27,19 грн.

Раніше Факти ICTV писали, що Світовий банк прогнозує зростання економіки України в 2020 році на 3,7% з прискоренням у 2021 році до 4,2%.

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