Перехід на літній час 2020: коли переводити годинники

Перехід на літній час в Україні відбудеться у неділю, з 29 на 30 березня. У цю ніч о 03.00 українці переведуть стрілки годинника на годину вперед. Тож, вставати доведеться раніше.
Датою переходу на літній час щорічно є остання неділя березня і остання неділя жовтня при переході на зимовий час.
Переведення годинників здійснюється для того, щоб людина могла працювати довше і використовувати при цьому менше штучного освітлення.
На думку вчених, людський організм набагато легше переносить перехід на зимовий час, ніж на літній.
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До слова, вперше переводити годинник запропонували у 1784 році. Це зробив посол США у Франції Бенджамін Франклін. Рішення було прийняте з метою економії свічок. Винахід переходу саме на літній час приписують англійцю Вільяму Уіллету.
В Україні годинник переводять з 1981 року.
Навіщо Україна переходить на літній час і в чому шкода – ви можете прочитати в нашому матеріалі.