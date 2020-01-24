Перевіряють тільки росіян: чому СБУ впустила Dr. Alban в Україну

Служба безпеки України пояснила, чому впустила співака Dr. Alban, якщо він незаконно перетинав кордон з анексованим Росією Кримом.

Як виявилося, відомство перевіряє лише артистів – громадян РФ.

– Стосовно зазначеного іноземця, СБУ рішення про заборону в’їзду на територію України не ухвалювала. Водночас зазначаємо, що відповідно до закону України Про гастрольні заходи в Україні, Служба безпеки України здійснює перевірку лише громадян держави-агресора, – йдеться у відповіді.

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Раніше Dr. Alban повідомив, що зміг виступити у новорічному шоу Вечірній квартал, бо йому допоміг в’їхати в Україну Володимир Зеленський.