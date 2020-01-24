У 30 містах України можуть відключити опалення через борги – Нафтогаз

У Нафтогазі повідомили, що опалювальний сезон в 30 містах України може бути зірваний з 1 лютого 2020 року.

Це пов’язано з тим, що 37 виробників тепла в Україні мають заборгованість за газ.

Йдеться зокрема про:

Київ;

Дніпро;

Кривий Ріг;

Одесу;

Миколаїв;

Смілу;

Херсон;

Полтаву;

Харків.

Постачання припинятимуть окремим ТКЕ. Тобто опалення може зникнути не в усьому місті.

Читайте: У Києві прорвало теплотрасу на вулиці Смілянській

– Неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів в 30 містах в опалювальний період. Компанія письмово повідомила ці підприємства про необхідність проведення термінових розрахунків, щоб уникнути припинення газопостачання, – повідомляє прес-служба Нафтогазу.

Компанії-боржники повинні заплатити близько 454,4 млн гривень для отримання газу після 1 лютого.

Остаточний розрахунок за спожитий газ необхідно здійснити до 25 січня 2020 року.

До слова, у 124 містах України здійснили перерахунок платіжок за опалення і гарячу воду для населення.

Джерело: Нафтогаз