У 30 містах України можуть відключити опалення через борги – Нафтогаз

У Нафтогазі повідомили, що опалювальний сезон в 30 містах України може бути зірваний з 1 лютого 2020 року.
Це пов’язано з тим, що 37 виробників тепла в Україні мають заборгованість за газ.
Йдеться зокрема про:
- Київ;
- Дніпро;
- Кривий Ріг;
- Одесу;
- Миколаїв;
- Смілу;
- Херсон;
- Полтаву;
- Харків.
Постачання припинятимуть окремим ТКЕ. Тобто опалення може зникнути не в усьому місті.
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– Неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів в 30 містах в опалювальний період. Компанія письмово повідомила ці підприємства про необхідність проведення термінових розрахунків, щоб уникнути припинення газопостачання, – повідомляє прес-служба Нафтогазу.
Компанії-боржники повинні заплатити близько 454,4 млн гривень для отримання газу після 1 лютого.
Остаточний розрахунок за спожитий газ необхідно здійснити до 25 січня 2020 року.
До слова, у 124 містах України здійснили перерахунок платіжок за опалення і гарячу воду для населення.
Джерело: Нафтогаз