PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

У 30 містах України можуть відключити опалення через борги – Нафтогаз

У Нафтогазі повідомили, що опалювальний сезон в 30 містах України може бути зірваний з 1 лютого 2020 року.

Це пов’язано з тим, що 37 виробників тепла в Україні мають заборгованість за газ.

Йдеться зокрема про:

  • Київ;
  • Дніпро;
  • Кривий Ріг;
  • Одесу;
  • Миколаїв;
  • Смілу;
  • Херсон;
  • Полтаву;
  • Харків.

Постачання припинятимуть окремим ТКЕ. Тобто опалення може зникнути не в усьому місті.

Читайте: У Києві прорвало теплотрасу на вулиці Смілянській

– Неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів в 30 містах в опалювальний період. Компанія письмово повідомила ці підприємства про необхідність проведення термінових розрахунків, щоб уникнути припинення газопостачання, – повідомляє прес-служба Нафтогазу.

Компанії-боржники повинні заплатити близько 454,4 млн гривень для отримання газу після 1 лютого.

Остаточний розрахунок за спожитий газ необхідно здійснити до 25 січня 2020 року.

До слова, у 124 містах України здійснили перерахунок платіжок за опалення і гарячу воду для населення.

Джерело: Нафтогаз

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка