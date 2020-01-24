PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У Києві через “мінування” закривали п’ять станцій метро

У Києві 24 січня станції метро Хрещатик, Площа Льва Толстого, Палац спорту, Золоті ворота і Театральна зачиняли на вхід на вихід.

Як повідомляє прес-служба метрополітену, надійшов анонімний дзвінок про мінування.

Читайте: Метро на Виноградар будують за графіком – Кличко

Перевірка станції показала, що вибухонебезпечних предметів на станції не було.

Метрополітен працює у звичайному режимі.

Як повідомлялося, 20 січня на червоній лінії метрополітену в Києві на 20 хвилин зупинявся рух одразу на чотирьох станціях.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка