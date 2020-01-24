У Рівному затримано громадянина, який намагався збути ртуть, загальною вагою близько 60 кілограм за 50 тис. грн та $20 тис.

– Під час досудового розслідування з`ясовано, що чоловік у січні 2019 року, вступивши у злочинну змову з невстановленими наразі особами, придбав отруйну речовину, яку зберігав з метою її подальшого збуту, без відповідних спеціальних дозвільних документів на придбання, зберігання та перевезення з метою збуту отруйної речовини, – зазначили у прокуратурі.

Згодом зловмисник біля одного з торгівельних центрів намагався збути отруйну речовину.











У Рівному чоловік намагався продати майже 60 кг ртуті / 3 фотографии

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Наразі вирішується питання щодо вручення підозри за фактом придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут отруйних речовин.

Покарання за цією статтею передбачено позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Раніше у Києві чоловіки намагалися збути червону ртуть за €246 тис.