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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна отримає €1,25 млрд від продажу євробондів 27 січня – НБУ

В Експертній платформі Національного банку України повідомили, що кошти від розміщення рекордно дешевих євробондів надійдуть в бюджет України 27 січня.

Вони будуть розміщені та оплачені у зазначену дату. Від них планують отримати €1,25 млрд.

– Процент за 10-річними бондами становить 4,375% річних і є найнижчою ставкою єврозапозичень в українській історії, – повідомляє Експертна платформа НБУ.

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Наразі у світі спостерігається зниження дохідності єврооблігацій урядів через сповільнення інфляції у розвинених країнах.

Наприклад, Німеччина випускає євробонди з від’ємною ставкою.

Дохідність цінних паперів уряду України на вторинному ринки знизилася. Українські суверенні євробонди впали на 3%.

До слова, прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна очікує на отримання нової програми від МВФ вже найближчим часом.

Джерело: Експертна платформа НБУ

Фото: Dreamstime

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