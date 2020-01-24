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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна розраховує на €26 млн від ЄС на земельну реформу – Гончарук

На засіданні 24 січня уряд схвалив проект угоди про фінансування заходу Підтримка ЄС для розвитку сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні.

В документі передбачено залучення €26 млн допомоги Євросоюзу.

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Якщо угоду підпишуть, ці кошти витратять:

  • на інституційну та секторальну реформу в сільському господарстві та сільській місцевості;
  • підтримку малих фермерських господарств;
  • на земельну реформу.

Нагадаємо, 13 листопада 2019 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який передбачає впровадження ринку землі в Україні.

За проголосували 240 депутатів — 227 з фракції Слуга народу та 13 позафракційних.

Фото: Dreamstime

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