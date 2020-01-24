Через поширення коронавірусу з Китаю Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення оперативного штабу на рівні Міністерства охорони здоров’я.

Як повідомив прем’єр-міністр Олексій Гочарук під час брифінгу за результатами засідання уряду, існує чіткий план дій на загрозу поширення коронавірусу.

Останні кілька днів Україна підтримує комунікацію із Всесвітньою організацією охорони здоров’я, щоб контролювати ситуацію.

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– Станом на сьогодні немає жодних підстав для того, щоб перейматися. В Україні немає жодного підтвердженого випадку подібного типу коронавірусу, – сказав прем’єр-міністр.

Гончарук додав, що 24 січня також має відбутися нарада служб, які контролюють перетин кордону для того, щоб не дати вірусу потрапити на територію країни.

До слова, в місті Івало у Фінляндії госпіталізували двох осіб з підозрою на захворювання коронавірусом.