З учня 10 грн: у Тернополі вчителі збирали гроші на освячення ліцею – ЗМІ

У Тернополі перевіряють інформацію про те, що в спеціалізованій художній школі намагалися зібрати по 10 грн з кожного учня на освячення класів йорданською водою.

Після того, як було оприлюднено інформацію з дорученням про збір коштів, міське управління направило в школу спеціальну комісію.

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Раніше в Facebook з’явився скрін повідомлення, розміщеного в Viber-групі вчителів школи, що необхідно зібрати по 10 грн з учня (сім’ї) на освячення ліцею.

Відзначимо, в школі вчиться близько 780 дітей, підсумкова сума могла скласти від 7 до 8 тис. грн.

Однак, за словами директора, з дітей грошей ніхто не збирав.

Службова перевірка триватиме до 28 січня.

Раніше Факти ICTV писали, що у садочках і школах Києва заборонили платні заходи під час уроків.