Зеленський обговорив із Нетаньягу відмови українцям у в’їзді до Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу проблему численних відмов українським громадянам у в’їзді до Ізраїлю.

– Вирішення цього питання має залишатися у фокусі особливої уваги причетних органів обох країн. Сторони мають продовжити спільну роботу з метою врегулювання ситуації найближчим часом, – заявив Зеленський під час зустрічі в рамках робочого візиту до Ізраїлю.

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У листопаді 2019 року Україна та Ізраїль заявили про створення спільної поліцейської оперативної групи для поліпшення ситуації під час проходження громадянами обох країн прикордонного контролю.

Раніше Володимир Зеленський відзначив, що український народ, як жоден інший, добре розуміє трагедію Голокосту, яка сталася з євреями під час Другої світової війни.