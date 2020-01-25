Гончарук проведе шосте засідання Ради асоціації Україна–ЄС в Брюсселі

28 січня 2020 року в Брюсселі, Королівство Бельгія, під головуванням прем’єр-міністра України Олексія Гончарука відбудеться Шосте засідання Ради асоціації Україна-Європейський Союз.

Про це повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

– Порядок денний передбачає обговорення безпекової ситуації на сході України у контексті протидії російській агресії та імплементації Мінських домовленостей, а також стану справ в тимчасово окупованому Криму. Під час засідання Ради асоціації сторони також проаналізують досягнутий прогрес з імплементації Угоди про асоціацію та обговорять стан двосторонньої торгівлі, шляхи поглиблення економічного та галузевого співробітництва України з Європейським Союзом, співпрацю у сфері юстиції, свободи та безпеки, – йдеться у повідомленні.

Делегацію Європейського Союзу очолюватиме високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель. У засіданні також візьме участь Комісар ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер Варгеї.

Читайте: Україна розраховує на €26 млн від ЄС на земельну реформу – Гончарук

До української урядової делегації також входять віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, міністр інфраструктури України Владислав Криклій, міністр освіти і науки України Ганна Новосад, міністр фінансів України Оксана Маркарова та інші.

Окрім участі у пленарному засіданні, Гончарук проведе двосторонні зустрічі з високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем.

– За підсумками 6-го засідання Ради асоціації Україна–ЄС о 18.15 (за місцевим часом) відбудеться спільна прес-конференція Олексія Гончарука та Жозепа Борреля, – зазначили в КМУ.

Раніше віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба розповів, що до Угоди про асоціацію з ЄС запропонували новий додаток.

Джерело: Кабмін