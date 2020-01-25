На Одещині дівчина випала з 7 поверху будинку

У місті Чорноморськ Одеської області поліція з’ясовує обставини падіння 19-річної дівчини з 7-го поверху житлового будинку.

Потерпіла зараз перебуває у районній лікарні в дуже тяжкому стані. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Мати потерпілої Тетяна Швець у соціальних мережах закликала громадян надати допомогу, зокрема дівчині потрібна донорська кров.

– У мене сьогодні сталася біда, сьогодні моя донечка Настя Швець викинулася з 7 поверху. Терміново потрібна кров 3 позитивна. Дочка перебуває зараз в Іллічівській лікарні, лежить в реанімації, – повідомила жінка.

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