У Борисполі знайшли забуту валізу із купою iPhone та Air Pods

У забутому багажі в аеропорту Бориспіль знайшли 113 телефонів Apple iPhone та 71 комплект навушників Apple Air Pods Pro на загальну суму майже 1,8 млн грн.

Багаж забули пасажири одного з авіарейсів з ОАЕ. Вони отримали лише частину багажу, а решту забули та покинули аеропорт.

– Під час оформлення даних валіз до камери зберігання незапитуваного багажу було виявлено загалом сорок чотири iPhone 11 в упаковці, шістдесят три iPhone 10 без упаковки, шість iPhone 8 без упаковки та 71 комплект навушників Air Pods Pro, — йдеться у повідомленні.

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Про забуті телефони їхні власники згадали лише за кілька тижнів після повернення з Еміратів. Пасажири порушили митні правила, тому за рішенням суду телефони та навушники вилучили.