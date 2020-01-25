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Факти / Україна

Угорщина ніколи не заперечувала європейську перспективу України – Кулеба

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що в питанні досягнення Україною перспектив членства в ЄС не вважає Угорщину країною, яка блокує цей процес.

– Угорщина ніколи не заперечувала європейської перспективи України. Це правда, що після того, як у нас виникла з ними суперечка певна, Угорщина почала блокувати засідання Комісії Україна-НАТО.

Але в ЄС Угорщина підтримує санкції проти Росії, запроваджені у відповідь на агресію проти нашої держави. І в принципі нічого не блокує. І в нас є двосторонній наш трек, де ми намагаємося вирішувати проблеми. Але я не бачу і ніколи не чув, щоб Угорщина заперечувала європейську перспективу України, – сказав Кулеба.

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Він визнав, що серед держав-членів ЄС є ті, хто більш скептично налаштований, є ті, хто більш оптимістично щодо членства України в ЄС.

– Збалансовуючи їхні інтереси, формується і позиція ЄС. Але я не знаю жодної країни ЄС, яка виступала би проти того, щоб Україна максимально наблизилася до ЄС і стала невід’ємною частиною широкого європейського простору, – додав Кулеба.

Раніше Будапешт зняв своє вето з ухвалення заяви комісії Україна-НАТО, яка відбулася 31 жовтня в Києві.

Джерело: Радіо Свобода

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