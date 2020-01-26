Коронавірус: Гончарук пояснив, чому в Борисполі перевіряють лише пасажирів із Китаю

В аеропорту Бориспіль перевіряють інфрачервоними термометрами тільки пасажирів прямих рейсів із Китаю, тому що такі ж перевірки працюють в інших аеропортах світу.

Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

– Наприклад, якщо людина приїжджає до Києва транзитом, наприклад, через Мілан, то температурний скринінг ця людина пройде в Мілані, – пояснив він.

Гончарук також розповів про перевірку фахівцями санітарно-карантинного підрозділу МОЗ першого рейсу з Китаю.

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– Жодної людини з 150-ти, у якої були б ознаки захворювання, не виявили, всіх допущено на територію України, – повідомив прем’єр.

До слова, в Україні постійно працює оперативний штаб з узгодження необхідних медичних та міжвідомчих дій через ситуацією з розповсюдженням нового типу коронавірусу.