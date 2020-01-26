В Україні поки немає коронавірусу, для його виявлення можуть створити спецлабораторії – МОЗ

Нині в Україні не зафіксовано зараження новим коронавірусом. Виявлені випадки, про які повідомляли ЗМІ, були звичайним грипом.

Про це керівництво Міністерства охорони здоров’я доповіло президенту України Володимиру Зеленському.

У МОЗ запевнили української лідера, що в нашій країні готові лікувати вірус, якщо його буде виявлено.

– Ті технології, які допомогли вилікувати людей в Китаї, застосовуються і в Україні. Наші інфекціоністи знають про них і готові ними скористатися. За допомогою таких же технологій вони лікують грипоподібні захворювання, – зазначив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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Представники МОЗ додали, що нині розглядається також можливість створення спеціальної лабораторії для оперативного виявлення вірусів.

До слова, в Україні постійно працює оперативний штаб з узгодження необхідних медичних та міжвідомчих дій через ситуацією з розповсюдженням нового типу коронавірусу.