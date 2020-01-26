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Факти / Україна

Через хворого у літаку затримають 8 рядів пасажирів – МОЗ про перевірки у Борисполі

У Міністерстві охорони здоров’я під час прес-конференції повідомили про те, що з 26 січня в Україні проводитимуть температурний скрінінг пасажирів літаків, які прибувають з Китаю.

Це має допомогти у виявленні хворих на новий тип коронавірусу, епідемія якого розпочалася в китайському місті Ухань, адже висока температура є одним з перших симптомів захворювання.

Під час першої перевірки у жодного зі 150 пасажирів літака не виявили підвищену температуру тіла, тому їх допустили в Україну.

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Черговий епідеміолог, або його помічник заходить на борт літака і здійснює виміри температури за допомогою спеціального приладу та опитує людей, які прибули в аеропорт.

Якщо у когось з пасажирів виявляють підвищену температуру тіла, то їх, разом з чотирма рядами спереду і ззаду, забирають до медичної служби.

До слова, у державному комітеті з охорони здоров’я Китаю вважають, що здатність коронавірусу до поширення прискорюється.

Фото: Dreamstime

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