Кодування супутникового ТБ: як налаштувати ICTV, CТБ та Новий канал на тюнері

Який тюнер потрібен?
Для того, аби продовжувати користуватись супутниковим телебаченням, треба буде замінити тюнер на такий, який може декодувати сигнал, та укласти договір з офіційним провайдером – Viasat або Extra TV.
Читайте: Чому канали закодовують супутниковий сигнал:
Тюнер має підтримувати систему Verimax і мати маркування УТБ.
Крок 1 – вимкніть пристрої з мережі
Переконатись, що тюнер та телевізор вимкнені з мережі.
Крок 2 – підключіть антену до тюнера
Підключити кабель від супутникової антени до входу SAT IN тюнера.
Крок 3 – підключіть кабелі
Підключити HDMI-кабель до HDMI-входу телевізора та HDMI-виходу тюнера. Якщо у телевізорі немає HDMI-входу, скористайтесь кабелем RCA.
Крок 4 – вмикайте пристрої
Підключити кабель живлення до тюнера та увімкнути його у мережу.
Крок 5 – вмикайте телевізор
Увімкнути телевізор. Якщо приймач використовується вперше, на екрані відразу з’явиться меню.
Крок 6 – у меню оберіть супутник
Обрати номер LNB, щоб обрати супутник. Щоб перевірити коректність налаштування, натисніть червону кнопку Тест сигналу. Якщо ви все зробили правильно, якість сигналу має бути більша за 50%. В іншому випадку оберіть інший номер LNB.
Крок 7 – оберіть транспондер
Обрати домашній транспондер (підсилювач).
Крок 8 – оберіть ініціалізацію
Обрати ініціалізацію. Приймач перевірить доступність нової версії програмного забезпечення, встановить попередньо заданий список каналів та відтворить їх на екрані.
Крок 9 – дивіться улюблені передачі
Насолоджуйтесь переглядом улюблених ІCTV, СТБ та Нового каналу.
Детальна інструкція
Якщо наші поради вам не допомогли, ви можете ознайомитись з більш детальною інструкцією з налаштування тюнера: