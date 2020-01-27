Кодування супутникового ТБ: як налаштувати ICTV, CТБ та Новий канал на тюнері

Для того, аби продовжувати користуватись супутниковим телебаченням, треба буде замінити тюнер на такий, який може декодувати сигнал, та укласти договір з офіційним провайдером – Viasat або Extra TV.

Читайте: Чому канали закодовують супутниковий сигнал:

Тюнер має підтримувати систему Verimax і мати маркування УТБ.