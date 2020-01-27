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Факти / Україна

Коронавірус в Україні: у Львові госпіталізували студента із Китаю

27 січня у Львів повернувся студент, який навчається в Китаї. Його госпіталізували з підозрою на короновірус.

Симптоми хлопця схожі на коронавірус: нежить, кашель і біль у горлі. Медики відправляють всі матеріали на дослідження за кордон.

Читайте: Коронавірус у Китаї: ВООЗ підвищила рівень загрози поширення

Його помістили в спеціальний бокс в інфекційній лікарні Львова.

Зараз встановлюються особи, які могли контактувати з хлопцем під час перельоту.

Коронавірус

Раніше Факти ICTV писали, що Рада національної безпеки і оборони України доручила Посольству України в КНР рекомендувати українцям залишити територію Китаю через поширення нового коронавірусу.

Джерело: Телеканал НТА

Фото: Dreamstime

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