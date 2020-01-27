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Факти / Україна

КС не перевірятиме закони про статус Донбасу та амністію бойовиків

Закони про статус Донбасу і амністію бойовиків не перевірятимуть на конституційність – так вирішив Конституційний суд.

Це означає, що КС відмовився розглядати подання 53 народних депутатів Верховної Ради восьмого скликання від Самопомочі.

Зокрема, у поданні від 19 липня 2019 року нардепи просили визнати неконституційними закони Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей та Про недопущення переслідування і покарання учасників подій на території Донецької та Луганської областей.

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Рішення КСУ є остаточним і оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, 12 грудня Верховна Рада України підтримала пролонгацію на рік закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Джерело: КСУ

Фото: Dreamstime

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