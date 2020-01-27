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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

На скільки зросте долар на цьому тижні – прогноз експерта

Старший аналітик компанії Альпарі Вадим Іосуб зазначив, що цього тижня очікується зростання курсу долара – близько до 24,6 грн/$ на міжбанківському і 24,3/24,6 грн/$ на готівковому валютному ринку.

Він додав, що за минулий тиждень курс долара до гривні помірно виріс на всіх сегментах валютного ринку України на 0,3-0,8%.

Читайте: НБУ помітно зміцнив курс гривні на 27 січня

Експерт також підкреслив, що зростання долара на в обох сегментах ринку синхронізувалися.

– Це вказує на ймовірне продовження ослаблення гривні в короткостроковій перспективі, – вважає Вадим Іосуб.

Нагадаємо, в МВФ назвали три причини, які впливають на зміцнення гривні.

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