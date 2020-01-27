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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

НБУ помітно зміцнив курс гривні на 27 січня

Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 24,33 грн. Це на 19 копійок менше порівняно з п’ятницею 24 січня. Відповідно, національна валюта зміцнилася до долара.

Курс євро встановлений на рівні 26,85 грн. Він знизився на 35 копійок.

Курси валют на 27 січня:

  • 1 долар – 24,33
  • 1 євро – 26,85
  • 1 польський злотий – 6,30
  • 10 російських рублів – 3,94

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Раніше Нацбанк повідомляв, що курс гривні до долара у 2020 році коливатиметься і навіть може зміцнитися.

За словами першого заступника глави НБУ Катерини Рожкової, на це впливатиме, зокрема, те, що НБУ викупив у резерви рекордний обсяг валюти за 14 років – $7,9 млрд.

Нагадаємо, в МВФ назвали три причини, які впливають на зміцнення гривні.

Джерело: НБУ

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