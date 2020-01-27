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Факти / Україна

Погода в Україні на 27 січня (КАРТА)

Погода в Україні у понеділок, 27 січня, буде теплою, переважно сонячною і без опадів. У Карпатах можливий невеликий мокрий сніг.

Найтепліше буде на півдні України. Там очікується до +5… +8 градусів.

– Перший день тижня буде теплим, – написала український синоптик Наталія Діденко на своїй Facebook, уточнивши, що опади орієнтовно очікуються в середу.

Читайте: Зміна клімату стане головною проблемою для здоров’я людей – ВООЗ

У Києві в понеділок без опадів, температура повітря вночі близько 0 градусів, вдень – +2 …+4 тепла.

До слова, кліматологи пояснили, чому в Україну не приходить метеорологічна зима.

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