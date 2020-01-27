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Факти / Україна

Скільки людей отримують понад 10 тис. грн пенсії

В Україні, станом на 1 січня, найменшу пенсію, до 1400 грн, отримують 0,7% пенсіонерів.

За даними Пенсійного фонду України, загальна чисельність пенсіонерів на 1 січня 2020 року становить 11 млн. 334 тис. 730 осіб, а середній розмір пенсійних виплат – 3 083 грн.

Читайте: Пенсіонери в ОРДЛО мають право на дві пенсії – Третьякова

Розміри виплат станом на 1 січня 2020 року:

  • до 1400 грн отримують 0,7% пенсіонерів;
  • від 1400 до 1500 – 0, 01%;
  • від 1500 до 2000 – 34,8%;
  • від 2000 до 3000 – 34,2%;
  • від 3000 до 4000 – 12,4%;
  • від 4000 до 5000 – 6,3%;
  • від 5000 до 10000 – 9,3%;
  • більше 10 000 – 2,3%.

Раніше Факти ICTV писали, що Кулеба назвав умови для виплати пенсій в ОРДЛО.

Джерело: Пенсійний фонд

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