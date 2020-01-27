У зв’язку з коронавірусом в Китаї українська авіакомпанія SkyUp припиняє льотну програму в країну на період з 3 лютого по 28 березня.

SkyUp виконує чартерні рейси для JoinUp!. Туристів із китайського острова Хайнань повертатимуть 29 січня і 1 лютого.

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Зауважимо, туристи, які раніше придбали тури на острів Хайнань, найближчим часом можуть повернути оплату за тур.

Раніше Факти ICTV писали, що Рада національної безпеки і оборони України доручила Посольству України в КНР рекомендувати українцям залишити територію Китаю через поширення нового коронавірусу.