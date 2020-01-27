PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

SkyUp призупиняє рейси в Китай і вертає українців із Хайнаню

У зв’язку з коронавірусом в Китаї українська авіакомпанія SkyUp припиняє льотну програму в країну на період з 3 лютого по 28 березня.

SkyUp виконує чартерні рейси для JoinUp!. Туристів із китайського острова Хайнань повертатимуть 29 січня і 1 лютого.

Читайте: У Києві зафіксували випадок коронавірусу – це не nCoV з Китаю

Зауважимо, туристи, які раніше придбали тури на острів Хайнань, найближчим часом можуть повернути оплату за тур.

Раніше Факти ICTV писали, що Рада національної безпеки і оборони України доручила Посольству України в КНР рекомендувати українцям залишити територію Китаю через поширення нового коронавірусу.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка