Тест-системи для діагностики коронавірусу будуть в Україні наприкінці тижня – МОЗ

Заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль в ефірі програми Свобода слова на ICTV розповів про те, що діагностика нового типу коронавірусу проводиться за допомогою виключення інших захворювань.

Наприкінці цього тижня, максимум початку наступного, Україна має отримати тест-системи, за допомогою яких можна буде зменшити тривалість діагностування захворювання.

За його словами, сьогодні у світі немає засобів для діагностики саме коронавірусу 2019-nCoV.

– Спочатку пацієнта діагностують на грип. Якщо підтвердження цього діагнозу немає, то проводиться діагностика на той тип коронавірусу, який присутній в Україні. Діагностичні системи є в лабораторних центрах кожної області країни, – розповів Коваль.

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Якщо ж і ці результати також будуть негативними, а самопочуття пацієнта не покращиться, то зразки відправлятимуть в одну з двох лабораторій Києва, де проводитиметься додаткове обстеження на всі наявні віруси.

У випадку негативного результату і в цих лабораторіях зразок відправлять до лабораторії ВООЗ.

Він також розповів про випадок зі студентом зі Львова. Він приїхав до міста автобусом, а додому дістався на таксі, де він і відчув симптоми подібні до грипу.

Після цього він звернувся до лікарів, які виявили підозру на коронавірус.

До слова, Всесвітня організація охорони здоров’я підвищила рівень загрози поширення коронавірусу у світі.